Le Moudjahid Mustapha Fettal est décédé à l'âge de 95 ans, a-t-on appris, mardi, auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Né en 1925 à Beni Maouche (W. Bejaïa), le défunt a rejoint l'Organisation civile du Front de libération national en tant que Fidaï, dès le déclenchement de la Guerre de libération nationale en 1954, pour devenir l'un de ses membres les plus actifs, en occupant les poste de responsable politique militaire, et responsable des groupes armées à Alger, sous le commandement du colonel Ouamrane et Abane Ramdane.

Condamné à mort, feu Mustapha Fettal, emprisonné de 1956 jusqu'à 1962 a partagé la prison avec le Chahid Taleb Abderrahmane.En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a présenté à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes "ses condoléances les plus attristées" et exprimé "sa profonde compassion".

"Mustapha Fettal était de la trempe des hommes fidèles à la nation et à la patrie qui ont voué leur vie à la lutte pour l'indépendance et à la bataille d'édification nationale", a écrit M. Zitouni dans son message de condoléances, ajoutant que "le regretté a honoré son engagement en tant que responsable dans les rangs de la sûreté nationale, en accomplissant pleinement sa noble mission".

Pour conclure, le ministre a prié Dieu le Tout-puissant "d'accorder au défunt sa sainte miséricorde de l'accueillir en son vaste Paradis et d'assister les siens en cette pénible épreuve".