Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi à Alger, l'ancien coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), M. Karim Younes, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué.

Le chef de l'Etat et M. Karim Younes "ont échangé leurs vues sur la situation générale du pays, entré dans une phase de changement à la faveur des consultations en cours sur l'amendement de la Constitution visant à l'adapter aux revendications populaires, à instaurer une véritable séparation des pouvoirs et à conférer l'harmonie à l'action des institutions dans le cadre d'une vision démocratique globale pour la réforme de l'Etat, avec tous ses démembrements et institutions", précise le communiqué.

Pour M. Karim Younes, "la concertation, l'écoute et le recoupement des avis des différents acteurs avant la présentation des propositions et observations au Panel d'experts en charge de l'élaboration de la mouture finale de la Constitution, est une procédure pertinente et judicieuse, par laquelle le Président de la République ouvre le champ du renouveau, en alliant l'expérience de la société civile à celle de la classe politique", précise la même source.

En outre, M. Karim Younes "a donné son avis sur les moyens d'appuyer ces efforts pour construire l'avenir dans le cadre de la nouvelle République", conclut le communiqué.