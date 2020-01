Le milieu de terrain portugais de Benfica, Gedson Fernandes, a été prêté pour 18 mois avec option d'achat à Tottenham, a annoncé hier la formation des Spurs.

Selon la presse anglaise, le club londonien devra débourser 56 millions de livres (65,4 M EUR) pour s'attacher définitivement les services de l'international portugais de 21 ans (2 sélections).

Fernandes devient la première recrue de José Mourinho depuis son arrivée au club londonien fin novembre.

Convoité également par West Ham, il a finalement préféré le club du nord de Londres, où vivent ses parents, et probablement aussi en raison des liens entre son agent Jorge Mendes et Mourinho, qui cherchait un remplaçant pour Moussa Sissoko, blessé jusqu'en avril.

Mais la condition physique de Fernandes, qui n'a pris part qu'à 7 matches de championnat depuis le début de la saison, est un peu une énigme.

Son arrivée pourrait accélérer le départ de Christian Eriksen, en fin de contrat cet été.

Les Spurs pourraient aussi être tentés de recruter en attaque pour pallier l'absence de Harry Kane, lui aussi blessé et indisponible pour plusieurs semaines.