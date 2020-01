Une équipe des Hôpitaux de Strasbourg a implanté un larynx artificiel chez un homme de 65 ans atteint d’un cancer. Un espoir pour les patients atteints d'un cancer du larynx.

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la société ProTip, qui développe des dispositifs médicaux pour les patients qui souffrent d’un dysfonctionnement du larynx, viennent d’annoncer avoir réalisé il y a déjà un an, l’implantation du premier larynx artificiel chez un patient humain. Cette opération réalisée sur un homme âgé de 65 ans souffrant d’un cancer du larynx, a permis à ce dernier retrouver l’usage des voies respiratoires supérieures.

«Nous devrons encore effectuer de nombreux tests cliniques avant que l'implant de ce larynx artificiel ne devienne une procédure de routine» déclare le Pr Debry, du service ORL des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui a réalisé cette opération avec succès après plus de 20 ans de travaux de recherche entamés dans le cadre de sa thèse de doctorat alors qu'il était encore étudiant.

Larynx artificiel : comment ça marche

Au cours d’une première opération, l’équipe de chirurgiens a procédé à l'ablation du larynx du patient atteint de cancer et a implanté le premier composant du larynx artificiel : une bague en titane permettant de rétablir le lien entre la base de la langue et la trachée. «Du fait du type de matériau dont il est composé, la bague est capable de s’intégrer avec les tissus environnants et, par conséquent, de devenir partie intégrante de la gorge» a expliqué le Pr Debry.

Quelques semaines plus tard, les chirurgiens ont procédé à la seconde intervention et posé le larynx artificiel : un dispositif amovible composé de valves qui reproduit les fonctions naturelles du larynx et permet ainsi de respirer par voie haute.

« Cette première chirurgicale ouvre la voie vers une procédure qui constitue une nouvelle source d'espoir pour les patients atteints d'un cancer du larynx. A terme, les patients pourront ainsi retrouver leur capacité à respirer mais aussi à parler et manger normalement » a insisté le PDG de la société qui a créé ce dispositif médical.

Cancer du larynx : un espoir pour les patients

Pendant plus de 20 ans, le Pr Debry a travaillé à la mise au point de ce larynx artificiel afin d’améliorer la qualité de vie de ses patients. En effet, les patients opérés du larynx éprouvent souvent des difficultés à retrouver une vie normale, en raison notamment de la trachéostomie (l’ouverture des voies respiratoires au niveau de la gorge). Ils doivent alors suivre de longues séances d’ortophonie pour apprendre à respirer et à parler avec l’œsophage. Le larynx artificiel apporte donc un véritable espoir pour ces patients qui pourront à nouveau respirer par le nez et le larynx.