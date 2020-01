L'USMA (5e, 20 pts) et la JSK (4e, 21 pts) viseront, chacune de son côté, la victoire pour rejoindre la troisième place, occupée actuellement par l'USM Bel-Abbès (22 pts).

Un match à enjeu donc entre deux équipes qui traversent une mauvaise passe sur le plan continental.

Engagées en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique, l'USMA et la JSK, dos au mur, viennent en effet de compromettre sérieusement leurs chances de qualification en quarts de finale.

Lors de la 4e journée, disputée le week-end dernier, le club algérois s'est incliné à Pretoria face aux Sud-africains de Mamelodi Sundowns (2-1), alors que la JSK a été tenue en échec à domicile par les Marocains du Raja Casablanca (0-0).

Le rendez-vous de ce jeudi, qui sera la 76e opposition entre les deux équipes en championnat, sera une belle occasion pour l'une ou l'autre de se refaire une santé et se relancer en Ligue 1. Le club kabyle domine ce duel avec 26 victoires contre 23 défaites, alors que 26 matchs se sont soldés par un score nul.

L'USMA, en butte depuis l'intersaison à une crise financière sans précédent, aura à disputer un dernier match en retard, le lundi 20 janvier en déplacement face à l'ASO Chlef (13e journée).

Idem pour la JSK qui accueillera le même jour le MC Oran à Tizi-Ouzou. La dernière rencontre de mise à jour (12e journée) opposera le dimanche 19 janvier le NC Magra au Paradou AC.



Déjà joués (12e journée) :



MC Oran - US Biskra 0-0

CABB Arréridj - NA Husseïn-Dey 1-0

MC Alger - CR Belouizdad 2-2

AS Aïn M'lila - USM Bel-Abbés 3-0

JS Saoura - ASO Chlef 0-0

CS Constantine - ES Sétif 3-1



Reste à jourer :

Dimanche 19 janvier :

NC Magra - Paradou AC 14h30



Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 29 15

(Champion d'hiver)

2). MC Alger 27 15

3). USM Bel-Abbès 22 15

4). JS Kabylie 21 13

5). ES Sétif 20 15

--). MC Oran 20 14

--). USM Alger 20 13

8). CS Constantine 19 14

--). CABB Arréridj 19 15

--). AS Aïn M'lila 19 15

--). JS Saoura 19 15

12). Paradou AC 17 13

13). ASO Chlef 16 14

14). NA Husseïn-Dey 15 15

--). NC Magra 15 14

16). US Biskra 14 15.