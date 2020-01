Les sélections algériennes des U14 garçons et filles ont dominé mardi soir la première journée des Championnats ITF/CAT d'Afrique du Nord (par équipes) qui se disputent au Tennis club de Bachdjerrah (Alger).

Chez les garçons, les Algériens ont battu leurs adversaires libyens sur le score de 3-0.

Le premier match a été remporté par le jeune Abdelhamid Abdelmalek face à Abougseaa Abderrahmane en deux sets 6-0, 6-1, alors que Lotfi Zerbout s’est imposé devant El Maouhoub Abdullah 6-0, 6-1.

Dans le tableau double, la paire algérienne composée d'Amine Nessai - Lotfi Zerbout a pris le dessus sur El Maouhoub Abdullah et Abougseaa Abderrahmane (6-0, 6-0). Chez les U14 filles, l'équipe nationale a battu son homologue égyptienne sur le score de 2-1.

Au premier match du simple, la joueuse algérienne Maria Badache a perdu devant Tofee Haytam Ghorab sur le score de 6-3, 6-3, mais sa compatriote Rawane Mebarki a remis les pendules à l'heure après son succès devant Ahmed Adel Malak sur le score de 6-3, 4-6 (10-3).

Lors du match double, décisif pour départager les deux nations, la paire algérienne Mebarki-Badache a pris le meilleur sur Hanna Mabrouk Moatez-Tofee Haytam Ghorab sur le score de 6-1, 6-2.

Les deux sélections algériennes seront au repos lors de la deuxième journée programmée mercredi.

Chez les U16, l'équipe nationale masculine s'est inclinée face aux Tunisiens (3-0), alors que celle des filles a été exemptée de la première journée.

Pour le compte de la seconde journée, les Algériens affronteront l'Egypte, alors que les filles défieront le Maroc.

Les cinq nations engagées dans ces épreuves par équipes (Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte et Libye) s'affrontent sous forme d'un mini-championnat.

A la fin, les meilleures sélections (garçons/filles), aussi bien chez les moins de 14 ans que chez les moins de 16 ans, sont déclarées championnes d'Afrique du nord et seront donc qualifiées pour les prochains Championnats d'Afrique, prévus au mois de juin dans un pays qui reste à désigner.

Pour rappel, les épreuves individuelles, disputées du 10 au 13 janvier, ont été dominées par le Maroc.