Un mariage traditionnel khencheli a été organisé mardi à la Maison de la culture Mohamed-Chebouki de Tébessa en clôture de la semaine culturelle amazighe de Khenchela à l’occasion de la célébration du nouvel an berbère 2970.

Le public tébessi a beaucoup apprécié les coutumes et les traditions authentiques de la région de Khenchela à travers l’organisation d’un mariage, notamment les fiançailles, le trousseau de la mariée, le cérémonial du henné des mariés le tout couronné par l'inévitable «kechkcha», un mélange de fruits secs et de friandises offerts aux invités. Différentes étapes du mariage étaient également ponctuées de chants folkloriques interprétés par des membres de l'association de préservation du patrimoine de la wilaya de Khenchela, la troupe «Ahrar El Awrès» et l'association folklorique «Ibdaâ» qui ont été vivement applaudies par un public conquis, accueillant la danse traditionnelle «Rahaba» par des youyous.

En clôture de la manifestation, les troupes participantes ont été honorées, ainsi que des moudjahidine et des enfants de chouhada, aux côtés des élèves ayant participé aux festivités. Plusieurs expositions, consacrées au livre amazigh, aux arts plastiques, la photographie, l'habillement, les tapis traditionnels et la poterie ont eu lieu à la Maison de la culture de Tébessa permettant de faire connaître au public le patrimoine culturel matériel et immatériel des deux wilayas.

Le directeur de la Maison de la culture de Khenchela, Noureddine Kouider, a affirmé, dans ce contexte à l’APS, que le jumelage entre les institutions culturelles des deux wilayas constitue une première étape pour jeter les jalons pour d'autres échanges culturels, soulignant que plusieurs accords seront conclus en vue de l'organisation d’ateliers pédagogiques «dans les plus brefs délais».

A noter qu’hier, la Maison de la culture de Khenchela a accueilli la cérémonie de clôture officielle du jumelage culturel qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de «yennayer 2970», selon les organisateurs.