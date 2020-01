La 12ème édition du salon Djurdjira du Livre s'ouvrira samedi, pour 3 jours dans les différents établissements culturels de la wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé hier la direction locale de la Culture.

Cette manifestation qui portera désormais le nom «Tizi n udlis» (Tizi du livre), placée cette année sous le thème «un livre, une fenêtre sur le savoir», est dédiée au parcours et à l'oeuvre du moudjahid-écrivain Djoudi Attoumi et accueillera comme invité d'honneur la wilaya de Laghouat. Au programme de ce salon des expositions de stands de maisons d’éditions et d'institutions, une exposition sur le parcours et l'oeuvre de Djoudi Attoumi, une autre sur les figures scientifiques et littéraires algériennes ainsi qu'un stand «Le livre, des oasis aux montagnes de Djurdjura» dédié à la wilaya d'honneur de ce salon.

Plusieurs atelier pour enfants ainsi que des ateliers d'écriture et d'illustration de textes sont aussi au programme de cette manifestation durant laquelle il sera procédé au lancement de la 1ère édition du concours «La meilleure nouvelle» en quatre langues et la 2ème de celle du «Meilleur lecteur». La deuxième journée de ce salon, dédiée à l’histoire, sera consacrée à un hommage à Djoudi Attoumi avec une projection d’un documentaire autour de son parcours et des témoignages d'amis et compagnons de lutte au niveau du petit théâtre de la maison de la culture Mouloud Mammeri.

Une conférence sur le livre comme lien entre les deux contrées du pays, animée par Abderrahmane Khelifa, chercheur historien et Kamel Stiti, directeur du parc culturel de Laghouat au niveau de la Bibliothèque principale de lecture publique sera, également, au programme de ce salon.