L’écrivain Mohamed Arezki a animé mardi à la maison de la culture Omar Oussedik de Jijel une rencontre sur le patrimoine et l’héritage culturels algérien à travers les us et traditions algériennes notamment de la région de Kabylie.

Auteur de 25 ouvrages sur l’histoire culturel de la région kabyle, Arezki a estimé, dans une déclaration à l’APS en marge de la rencontre initiée par le club littéraire de la maison de la culture, qu’il était naturel pour un pays aussi vaste que l’Algérie que les traditions populaires diffèrent d’une région à une autre, relevant que le calendrier agraire amazigh reflète cette richesse. Il a également estimé que son intérêt pour la région de kabylie vise à «mettre en garde les jeunes contre les études tendancieuses de l’école coloniale sur la kabylie, mais aussi à mettre en lumière le rôle de cette région dans l’enrichissement de la culture arabo-islamique et la préservation du patrimoine culturel amazigh».

L’auteur a parlé de son ouvrage «Ombres du Hirak national» et de son livre sur Mahmoud Bouzouzou El Bedjaoui (1918/2007), fondateur de la revue El Manar en 1951 et militant de l’association des Oulémas musulmans algériens qui s’est installé après l’indépendance en Suisse où il a mené une carrière d’enseignant de la langue arabe aux européens et de prêcheur de l’Islam.