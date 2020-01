Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé n'avoir livré que 380 avions de ligne en 2019, contre 806 appareils en 2018 soit une baisse de 53% de ses livraisons globales.

Il s'agit de son plus bas niveau de production depuis 2008, selon les derniers chiffres publiés mardi par l'entreprise.

Ces mauvais chiffres s'expliquent en grande partie par la crise du 737 MAX, dont deux exemplaires se sont écrasés en octobre 2018 et mars 2019, faisant au total 346 morts en Indonésie et en Ethiopie. En raison de la déficience présumée du logiciel anti-décrochage MCAS installé sur ce modèle, tous les 737 MAX dans le monde sont cloués au sol depuis mars dernier, avec une date de retour en service plusieurs fois repoussée faute de feu vert de l'Autorité américaine de l'aviation civile (FAA).

Boeing a construit quelque 400 737 MAX en 2019, même s'ils n'ont pas été livrés à leurs clients et demeurent dans des hangars.

Le mois dernier, la société a décidé d'interrompre temporairement sa production, en partie parce que la FAA a indiqué que le processus de recertification s'étendrait courant 2020.