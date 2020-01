L'application WhatsApp ne sera plus disponible sur plusieurs modèle de smartphones dès le 1er février, rapporte Sudinfo.

Après qu’une première vague de smartphones a été privée de WhatsApp le 1er janvier, l’application ne sera plus disponible sur d’autres téléphones dès le 1er février, parmi lesquels les iPhone 4s à 6 Plus, et les appareils Android dotés de la version 2.3.7 et des précédentes. L’application de messagerie instantanée cryptée WhatsApp ne fonctionne plus sur plusieurs téléphones depuis le 31 décembre 2019, comme les Windows Phone.

Et à compter du 1er février, elle ne sera plus disponible sur plusieurs autres modèles de smartphones, rapporte Sudinfo.

Selon le média, à partir du 1er février, les utilisateurs de plusieurs modèles d’iPhone et de smartphones fonctionnant sous Android ne pourront plus créer de nouveaux comptes ou vérifier des comptes existants.

Les utilisateurs d’iPhone et plus précisément ceux fonctionnant avec le système d’exploitation iOS 8 ou un système plus ancien seront affectés.

Pour les détenteurs de smartphones Android, la version 2.3.7 ou les versions antérieures seront concernées.

Le média précise également que les iPhone 4s, iPhone 5, 5c, 5s, iPhone 6 et 6 Plus seront impactés.

Enfin, Sudinfo conseille aux utilisateurs concernés de sauvegarder l’historique de leurs chats s’ils le désirent.

Pour cela, il suffit d’ouvrir le chat concerné, de cliquer sur « Group info», de faire défiler le fil de la conversation vers le bas et de cliquer sur «exporter le chat».