La police italienne a annoncé mercredi avoir démantelé un réseau de la mafia en Sicile qui a détourné des millions d'euros de fonds européens destinés aux agriculteurs. Quatre-vingt-quatorze personnes ont été arrêtées lors d'un coup de filet en début de journée contre un groupe mafieux à Tortorici, a précisé le parquet de Messine dans un communiqué.

Parmi les personnes arrêtées figurent deux chefs de familles mafieuses, un notaire, des entrepreneurs et des responsables publics chargés de l'accès à ces fonds. Depuis 2013, la «mafia de Tortorici» qui tire son nom de celui d'une ville située dans les monts Nebrodia dans le nord-est de l'île, a détourné pour près de 10 millions d'euros de fonds européens, a rapporté la télévision publique Rai24.

Pour obtenir ces financements européens, le clan revendiquait frauduleusement la propriété de terres appartenant en réalité à la région et aux conseils locaux. L'opération tablait sur la complicité d'employés d'une agence publique chargée des subventions agricoles, qui distribue les fonds européens aux agriculteurs, ainsi que des centres chargés d'assister les paysans dans leurs demandes d'aides.

Dans son acte d'accusation, le juge Sergio Matroeni estime que l'escroquerie reposait sur «le soutien sans condition» d'employés disposant «du savoir-faire nécessaire pour faire parvenir la Mafia jusqu'au centre nerveux du système de financement public» et pour exploiter les failles d'un contrôle laxiste.

Parmi les personnes arrêtées, 48 ont été incarcérées et les autres placés en résidence surveillée, a précisé la police.