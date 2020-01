Quelque 22 personnes ont été arrêtées par la police dans la capitale vietnamienne Hanoï après la mort de quatre personnes dont trois policiers et un villageois lors d'affrontements pour le contrôle de terres à Dong Tam à la périphérie de la ville, a rapporté mercredi, la presse locale.

La police de Hanoï a ouvert une enquête pour «meurtre» et «résistance aux responsables de l'application des lois», selon la même source. Selon le chef d'état-major du ministère de la Sécurité publique, To An Xo, la police locale a engagé des poursuites pénales pour enquêter sur trois chefs d'accusation, dont «meurtre», «stockage et utilisation illicites d'armes» et «résistance».

Les affrontements ont éclaté jeudi lorsque les autorités ont tenté d'ériger une clôture autour des terres revendiquées par les habitants pour les annexer à l'aéroport militaire de Mieu Mon (Nord) Les forces de l'ordre ont dû faire face aux habitants «munis de grenades, de cocktails Molotov et de couteaux», selon un communiqué du ministère de la Sécurité publique.

Les villageois contestent depuis plusieurs années la légalité de la confiscation par les militaires de terrains entourant l'aéroport de Mieu Mon (Nord).