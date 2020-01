Selon les auteurs de ce document, intitulé «préparer le terrain pour un Canada sans pauvreté», ce sont les enfants autochtones, immigrants et ceux de familles monoparentales qui sont touchés de façon disproportionnée par la pauvreté.

Le taux de pauvreté infantile à l'échelle du pays a diminué extrêmement lentement au cours des 30 dernières années, en passant de 22 % à 18,6 %, déplorent les auteurs du rapport.

«Les taux de pauvreté sont exceptionnellement élevés et les inégalités de revenus sont injustifiables dans un pays riche comme le Canada», soutient la coordonnatrice nationale de Campagne 2000, Leila Sarangi, dans un communiqué.

Selon Mme Sarangi, l'utilisation de la Mesure du panier de consommation, maintenant enchâssée dans la loi, sous-estime considérablement le taux et l'étendue de la pauvreté, «donnant l'impression que nous sommes plus avancés dans notre lutte contre ce phénomène que nous ne le sommes en réalité». Après sa première année de déploiement, l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) a évité à plus de 684000 enfants âgés de moins de 18 ans de vivre en situation de pauvreté en 2017, relève le rapport, soulignant qu'en revanche, certaines parmi les familles les plus vulnérables ne reçoivent pas l'allocation.

Le document recommande l'adoption de cibles audacieuses afin de réduire la pauvreté de 50 % d’ici quatre ans, dans tous les groupes de la population.

«Campagne 200» est un réseau pancanadien non partisan de plus de 120 organisations de partenaires nationaux, provinciaux et communautaires engagés à travailler ensemble pour éliminer la pauvreté des enfants et des familles au Canada.