Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 34 autres ont été blessées dans 5 accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique mercredi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj où deux personnes sont décédées et 25 autres ont été blessées suite au carambolage de 19 véhicules légers et 8 camions sur l'autoroute est-ouest, commune d'Ain Satra, daïra de Ras El Oued, précise la même source. Par ailleurs, trois incendies urbains ont été enregistrés au niveau des wilayas d'Alger et de Tiaret, ayant causé des brûlures légères et des difficultés respiratoires à deux personnes suite à l’incendie qui s’est déclaré dans une habitation à la cité Belahrache Abdelkader, commune de Takhmart, dans la daïra de Frenda.