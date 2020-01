L’approvisionnement en eau potable du lotissement Benmaâmer du centre ville de Mila est interrompu depuis vingt jours en raison de «doutes» qui planent sur la «contamination du réseau AEP» par les eaux usées, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication de l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE).

«Après avoir relevé de nombreuses fuites sur le réseau d’assainissement du lotissement Benmaâmer, l’ADE-Mila a décidé de suspendre l’apprivoisement en eau potable de cette cité par crainte d’une possible contamination et ce, d’autant plus que le réseau AEP est endommagé à plusieurs endroits de cette partie-là de la ville», a indiqué à l’APS la chargée de communication de l'ADE, Amina Benabdedaiem. Depuis l’application de cette mesure préventive, les 201 abonnés de l’ADE-Mila relevant de ce lotissement sont quotidiennement approvisionnés en eau à raison de quatre citernes par jour, en attendant que «toutes les anomalies enregistrées sur les réseaux d’assainissement et d’AEP soient corrigées», a-t-elle souligné. « Les services de la commune de Mila et l’unité locale de l’Office national d’assainissement (ONA) sont actuellement à pied d’£uvre pour rénover l’ensemble du réseau d’assainissement de ce lotissement», a-t-elle ajouté. Soulignant que l’ADE-Mila a amorcé lundi soir l’opération de nettoyage chimique du réseau AEP, Me Benabdedaiem a affirmé qu’il faudra attendre au moins 72 heures et la parution des résultats des examens bactériologiques des échantillons prélevés pour que les habitants du lotissement Benmaâmer puissent à nouveau avoir accès à l’eau potable directement de leurs robinets.