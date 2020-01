Pas moins de 207 dossiers d’abonnés de l’établissement public l’Algérienne des Eaux (ADE) ont été transférés à la justice durant l’année 2019, a-t-on appris mardi du directeur de l’unité locale de cette entreprise Farouk Hannachi.

«L'ADE a traduit à la justice 127 dossiers de clients faute de paiement de factures et leur refus de répondre aux différentes mises en demeure et 80 autres dossiers à l’encontre des contrevenants dans des affaires d’agressions sur les conduites d’eau, ainsi que le vol de ce liquide précieux», a précisé à l’APS le même responsable.

Le nombre de mises en demeure adressées aux abonnés débiteurs, par les différentes agences commerciales de l'unité locale de l'ADE en plus du service contentieux et des affaires juridiques, au cours de l'année 2019, a-t-il estimé, a dépassé 200 mises en demeure adressées principalement à des clients dits «ordinaires» (ménages).

Farouk Hannachi a ajouté que le montant des factures payées en 2019 a atteint 170 millions DA pour plus de 230 millions DA à encaisser, relevant la répercussion de la situation sur le paiement régulier des salaires des employés de l’ADE.

Le directeur de wilaya de l'unité a également fait savoir que les créances de l’ADE-Khenchela auprès des abonnés ordinaires s’élèvent à 900 millions DA, alors que celles des assemblées communales et des instances publiques ont atteint 50 millions DA.

«Une campagne de recouvrement des créances impayées a été lancée début 2020», a souligné par ailleurs la même source, ajoutant qu’»une équipe regroupant plusieurs agents de cet établissement a été mobilisée pour garantir le bon déroulement de cette opération, avant de prendre les mesures juridiques nécessaires». Dans la wilaya de Khenchela, le nombre d’abonnés de l’ADE, recensé à la fin de l’année précédente, est estimé à 52.000 clients répartis sur neuf communes, a-t-on indiqué auprès de cette structure qui prévoit la couverture, en terme de gestion, au titre de l’année 2020, des 12 autres localités, actuellement prises en charge par les assemblées populaires communales (APC).