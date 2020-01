Les entreprises et les établissements qui participeront à la 14e édition du salon de l'emploi et de la formation, prévue à partir du 28 janvier à Alger, misent sur une offre de quelque 3.000 postes d'emploi, selon le commissaire du salon, Ali Belkhiri.

La manifestation intitulée "Carrefour de l'emploi et de la formation" regroupe environ 40 entreprises publiques et privées dans plusieurs secteurs d'activité, qui proposeront des emplois aux jeunes, aux côtés de 60 écoles de formation, a précisé M. Belkhiri dans une conférence de presse.

Le salon s'adresse, notamment, aux demandeurs d'emploi et aux personnes souhaitant créer leur propre entreprise, ainsi qu'à tous ceux parmi les diplômés universitaires qui veulent renforcer leurs compétences et savoir-faire par des cycles de formation complémentaires, a ajouté le même responsable.

M. Belkhiri a indiqué que cette manifestation de trois jours, se veut "un carrefour de rencontres entre les entreprises et les administrations en quête de compétence et les jeunes à la recherche d'un emploi où d'une formation.

Il a expliqué que cet espace a pour but d'établir "un dialogue direct à travers des entretiens d'embauche et des contacts d'information", estimant qu'"environ 25.000 visiteurs sont attendus, dont une grande partie sont des demandeurs d'emploi et de formation de différents profils.

Ce salon sera également un espace de rencontres entre les organismes publics d'emploi et les jeunes porteurs de projets, tout comme il permettra aux jeunes de s'informer sur les mesures de financement des différents projets liés aux start-up et à la micro-entreprise.