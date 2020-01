Le Secrétaire général de l'Organisation du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge arabes, Dr Saleh bin Hamad Al-Tuwaijri, a salué la signature lundi de la convention de partenariat entre le Croissant-Rouge algérien (CRA) et le Croissant-Rouge libyen dans le domaine humanitaire.

"Le Secrétaire général de l'Organisation du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge arabes, Dr Saleh bin Hamad Al-Tuwaijri, salue la signature de la convention de partenariat entre le Croissant-Rouge algérien et le Croissant-Rouge libyen dans le domaine humanitaire pour alléger les souffrances des frères en Libye en proie à des crises humanitaires multiples induites par les conflits armés et les vagues de migration clandestine", a tweeté l'organisation.

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) avait signé, lundi, avec le Croissant-Rouge libyen une convention de partenariat visant à relancer les mécanismes d'appui à la coopération entre les deux organisations humanitaires.

La convention se veut un cadre de coopération bilatérale traduisant l'engagement des deux parties en faveur du renforcement du partenariat, notamment dans le domaine humanitaire, à travers l'échange d'expériences et la coordination des programmes selon les domaines de compétence des uns et des autres.

La convention vise à développer les capacités du CRA et de son homologue libyen par l'organisation de sessions de formation, l'échange d'expériences et d'informations en matière humanitaire et la coordination des actions pour endiguer le phénomène de la migration clandestine.

Il est également question de jumelage entre les deux associations au niveau des régions frontalières pour répondre à leurs besoins humanitaires.

Les deux parties ont, à cet égard, convenu d'organiser des caravanes médicales mixtes pour prodiguer des soins aux populations de ces régions.

pic.twitter.com/HpspaA0Ikz

— المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (@arabrcrc) January 12, 2020