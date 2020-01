Le ministère de l'Education nationale a annoncé, mardi dans un communiqué, que l'opération de révision des informations pour la vérification de l'inscription et des informations personnelles des candidats aux examens nationaux (session 2020) s'étalera du 15 au 30 janvier courant.

La vérification des informations des candidats scolarisés sera effectuée par les directeurs des établissements via la plateforme du ministère de l'Education nationale ou via le site de l'Office national des examens et concours (ONEC) par les candidats scolarisés pour consulter leurs informations, à travers l'introduction du nom de l'utilisateur et du code secret inscrits sur le récépissé de réception du dossier d'inscription et la notification du directeur de l'établissement en cas d'erreur dans l'inscription des informations ou via l'espace dédié aux parents d'élèves sur la plateforme, précise la même source.

Pour les candidats libres, l'opération de vérification des informations se fera sur les deux sites de l'ONEC consacrés à l'examen du baccalauréat http://bac.onec.dz et au Brevet d’enseignement moyen (BEM) http://bem.onec.dz, a ajouté la même source, précisant que la notification de la direction de l'Education doit se faire avant le 13 février, dernier délai pour les corrections obligatoires par écrit.