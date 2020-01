Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,Tayeb Zitouni a reçu, lundi à Alger, l'ambassadeur du Royaume de Belgique,Pierre Gillon, avec lequel, il a examiné le renforcement de la coopération,notamment en matière de préservation de la mémoire collective à travers l'échange d'expertises, a indiqué un communiqué du ministère.

Au début de l'entretien, le diplomate belge s'est félicité "des relations historiques communes, illustrées par le militantisme de Belges amis de laRévolution algérienne contre le colonialisme, à l'instar du regretté Serge Moureaux, disparu récemment", a précisé le communiqué.

Témoignant son "respect et sa considération pour la Révolution algérienne,exemple de lutte et de sacrifice", M. Gillon a salué "les bonnes relations entre les deux pays amis et leurs positions sur les questions d'intérêt commun".

Pour sa part, M. Zitouni a donné "un aperçu sur les missions dévolues à son secteur, notamment dans les volets historique et culturel", soulignant "l'attachement de l'Etat algérien à la consécration de la mémoire collective et des valeurs historiques pour leur transmission aux générations montantes à travers l'écriture de l'histoire et la protection des symboles de la Révolution algérienne et ses hauts faits", a ajouté la même source.

La rencontre a permis aux deux responsable d'affirmer "l'attachement" des deux pays à consolider et élargir leurs relations dans le domaine de la sauvegarde de la mémoire à travers l'échange d'expertises, en sus de l'organisation des visites pour tirer profit des expériences mutuelles, notamment en matière de patrimoine culturel et historique, qui est au cœur des préoccupation du secteur des Moudjahidine.

A la fin de cette audience à sa demande, le diplomate belge a affirmé "sa disposition à poursuivre les efforts consentis pour le renforcement des relations bilatérales dans les différents domaines et leur poursuite au mieux des intérêts des deux pays et peuples", a conclu la même source.