«Le système judiciaire doit former un tribunal spécial avec des juges de haut-rang et des douzaines d'experts (...) le monde entier va regarder», a poursuivi M. Rohani. Après avoir démenti l'hypothèse selon laquelle l'avion d'Ukraine International Airlines ait pu être abattu par un missile iranien, les forces armées iraniennes ont reconnu leur responsabilité dans ce drame, évoquant une «erreur humaine». Parmi les 176 victimes de la c tastrophe se trouvaient en majorité des Iraniens et des Canadiens.

Rohani demande un «tribunal spécial» chargé de l'enquête

Le président iranien, Hassan Rohani, a demandé mardi aux autorités judiciaires de former un «tribunal spécial» chargé d'enquêter en profondeur sur le récent crash d'un avion de ligne ukrainien au sud de Téhéran, selon des médias locaux.

«L'Autorité judiciaire devrait établir un tribunal spécial avec un juge principal et des dizaines d'experts. Cette affaire n'est pas commune. Le monde entier nous regarde», a dit M. Rohani lors d'une émission en direct sur la télévision d'Etat.

Un Boeing 737-800 de la compagnie Ukraine International Airlines s'est écrasé le 8 janvier près de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord, dont des passagers canadiens et u rainiens. Téhéran a depuis admis que l'appareil avait été abattu suite à une «erreur humaine». M. Rouhani a en outre loué l'armée iranienne pour s'être montrée «franche» à propos de son «erreur», parlant d'un premier pas et jugeant que d'autres devraient également être accomplis pour faire toute la lumière sur

Des arrestations dans le cadre de l'enquête

Plusieurs personnes ont été arrêtées en Iran dans le cadre de l'enquête sur l'incident du Boeing ukrainien abattu par erreur près de Téhéran, ont rapporté mardi des médias citant un responsable judiciaire.

Le président iranien, Hassan Rohani, a assuré mardi que tous les responsables de la catastrophe aérienne du Boeing ukrainien, abattu par erreur le 8 janvier près de Téhéran, tuant les 176 passagers à bord, seraient traduits en justice. «Pour notre peuple, il est très important dans cet accident que quiconque a été fautif ou négligent à tout niveau» soit poursuivi en justice, a-t-il dit dans un discours télévisé, précisant que «tous ceux qui devraient être punis doivent être punis».