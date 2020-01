Deux morts ont été enregistrés, lundi, lors d'une manifestation organisée par le Front national pour la défense de la constitution (FNDC, composé de partis de l'opposition et de membres de la société civile), à Conakry et à Labé, a fait savoir le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Albert Damantang Camara, dans un communiqué officiel repris par des médias.

A Conakry, la victime du nom de Thierno Mamadou Sow était un étudiant âgé de 21 ans et aurait reçu une balle au niveau de la poitrine. Lors de la manifestation du FNDC, des barricades et des troncs d'arbres ont été érigés, de l'huile de vidange déversées sur la chaussée, et les manifestants ont jeté des pierres sur les biens publics comme privés ainsi que sur les forces de l'ordre, ce qui a entraîné des morts, des blessés et des dégâts matériels, a indiqué le ministre. Selon le communiqué, des troubles ont été enregistrés dans 12 des 131 quartiers de la zone spéciale de Conakry, alors qu'à Labé, située à plus de 500km au nord-est de Conakry, le siège de la justice a été ince dié avec deux véhicules consignés. M. Camara a annoncé l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de la mort des deux manifestants. Ainsi, il a précisé que dix personnes ont été interpelées par les forces de l'ordre.