Plus de 1.000 kilogrammes de légumes ont été largués dans les airs dans l'Etat de la Nouvelle-Galles du Sud (sud-est de l'Australie) pour aider les animaux à survivre pendant la période des feux de forêts qui ravagent le pays-continent.

«C'est la distribution de nourriture la plus importante que nous ayons jamais fait pour les brush-tailed rock-wallabies», a indiqué le ministre de l'énergie et de l'environnement de l’Etat de la Nouvelle Galles du sud, Matt Kean, ajoutant que cette opération baptisée «Operation Rock Wallaby» s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le gouvernement local pour venir en aide aux espèces menacées. «Les évaluations initiales des incendies ont montré que l'habitat de plusieurs populations importantes de wallabies a brûlé pendant les feux de brousse récents. Les wallabies survivent généralement à l'incendie lui-même, mais sont ensuite bloqués par une nourriture naturelle limitée, comme le feu détruit la végétation autour de leur habitat rocheux», a-t-il expliqué.

L'«Operation Rock Wallaby» consiste à larguer des caisses de légumes depuis des hélicoptères pour sauver la faune locale, notamment une sous-espèce de wallaby très présente dans cet Etat, qui souffre de la destruction de la végétation par les incendies. La destruction de la végétation et des forêts pourrait être très grave pour cette population de wallabies, déjà considérée comme menacée d'extinction dans cet Etat.

Selon une étude menée par WWF et par le chercheur australien Chris Dickman, de l'Université de Sydney, un milliard et vingt-cinq millions d'animaux auraient déjà péri dans les incendies qui ravagent l'Australie depuis fin août.