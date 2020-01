Les opérations de secours sont en cours après que dix personnes ont été portées disparues et 15 autres blessées à la suite de l'effondrement d'une route survenu lundi dans la province chinoise du Qinghai (nord-ouest), ont annoncé mardi matin les autorités locales.

L'accident s'est produit vers 17h30 alors qu'un tronçon de la rue Nandajie dans la ville de Xining, capitale du Qinghai, s'est effondré.

Un autobus est tombé dans le trou et une explosion s'en est suivie, ont indiqué les autorités locales.

Nandajie est une rue principale à forte circulation de la ville. Les secouristes sont toujours à la recherche des personnes disparues. Les autorités locales avaient précédemment signalé deux disparus et 13 blessés. Les blessés reçoivent des soins et ne sont pas dans un état critique, selon le bureau de gestion des urgences de la ville. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête.