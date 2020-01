Des dizaines de citoyens résidant dans les agglomérations secondaires Smara et Kebaba dans la commune de Teleghema (Sud de la wilaya de Mila) se sont regroupés lundi devant le siège de l'APC pour réclamer le raccordement de leurs foyers au réseau de gaz naturel.

Les citoyens ont bloqué la route entre Teleghema et Oued Seggane et se sont regroupés devant le siège de l’APC pour revendiquer le raccordement au réseau de gaz naturel.

Certains protestataires ont déclaré à l’APS que leur mouvement a été motivé par «le grand retard enregistré dans le raccordement de ces deux agglomérations au réseau de gaz, en plus de l’état de dégradation avancée de la route menant à Smara».

Membre de l’assemblée populaire communale (APC) de Téléghema, Kamel Boudiaf a indiqué qu’une opération de raccordement de six agglomérations de cette commune dont celles de Smara et Kebaba est retenue dans le cadre du programme du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. Il a jouté que l’opération est actuellement au «stade des études» et les travaux seront «engagés prochainement».