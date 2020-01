Quarante-trois (43) personnes sont mortes et 1307 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers le territoire national durant la période allant du 05 au 11 janvier 2020, selon un bilan publié mardi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’sila où 7 personnes sont décédées et 56 autres blessées dans 34 accidents de la route, précise la même source.

Par ailleurs, les services de la Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour l'extinction de 588 incendies urbains et divers.