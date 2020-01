Les travailleurs du Trésor de la wilaya d’El-Oued ont observé lundi un sit-in devant le siège de leur institution pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles, a-t-on constaté.

Deuxième du genre en moins d’une semaine, ce mouvement de protestation des travailleurs du Trésor de la wilaya et des Recettes de 13 communes ainsi que de l’hôpital intervient «après épuisement des canaux de dialogue» engagés par la section syndicale des travailleurs du Trésor, affiliée à l’UGTA, avec l’administration de tutelle durant plus de trois mois en vue de faire aboutir leurs doléances, a indiqué à l’APS le secrétaire de la section syndicale, Lamine Amamra. M. Amamra a appelé, à cette occasion, à «corriger les carences et à améliorer les conditions socioprofessionnelles des travailleurs du secteur pour garantir une amélioration du service public». Les protestataires ont, lors de ce mouvement, appelé à «réhabiliter» les travailleurs du Trésor public à travers, selon eux, «l’octroi des droits professionnels légitimes garantis par la loi», notamment ceux liés à «la prime de zone, les stages de promotion et la garantie de la protection réglementaire, administrative des trésoriers et des travailleurs des Recettes communales», en sus d’autres revendications socioprofessionnelles. Le trésorier de la wilaya d’El-Oued, Rachid Hamli, a indiqué, pour sa part, que sa responsabilité se limite à «la gestion technique du Trésor et que le traitement des préoccupations soulevées incombe aux autorités de tutelle», avant d’ajouter «qu’un rapport sur ces doléances question a été soulevé aux instances concernées». Les structures du secteur (Trésor de wilaya, 13 Recettes communales et la Recette de l’hôpital, comptent plus de 300 travailleurs).