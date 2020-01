«Le cétacé, dont la taille est nettement supérieure au dauphin commun, est rarement observé sur les côtes oranaises», a indiqué à l'APS Amine Chakouri, secrétaire général de l'assocoation, précisant que le globicéphale échoué est un jeune mâle d'une longueur de 7 mètres.

Concernant les éventuelles causes de l'échouage du mammifère, le responsable, qui s'est déplacé sur les lieux, avec une équipe du département de biologie marine de l'Université d'Oran pour faire des prélèvements, a expliqué que le dauphin présente plusieurs blessures sur différentes parties de son corps. «Toutefois, il n'est pas possible de savoir si ces blessures ont été causées avant ou après la mort de l'animal», a-t-il expliqué, notant qu'un échouage d'un cétacé de cette taille n'est jamais naturel.

En effet, ces mammifères marins sont d'une grande taille. Contrairement aux dauphins communs, ils sont rarement pris dans les filets dérivants. Les causes de l'échouage peuvent être imputées à une blessure causée par l'hélice d'un bateau. S'agissant de la finalité des informations collectées, Amine Chakouri a fait savoir que l'association « Barbarous «, en partenariat avec l'Université d'Oran, tente de créer une base de données sur les échouages enregistrées sur les côtes oranaises dans la perspective de lancer un réseau de surveillance dans les années à venir. Les échouages de cétacés et de tortues marines sont archivés avec des photos et des informations sur les animaux et les éventuelles causes de l'échouage.

L'Algérie est l'un des pays ayant ratifié l'Accord sur la conservation des cétacés de la mer noire, de la méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ACCOBAMS).

L'accord signé par 29 autres pays vise à réduire les menaces qui pèsent sur les cétacés par l'amélioration des connaissances sur ces mammifères.