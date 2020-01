Treize (13) projets d’aménagement global visant l’amélioration urbaine du centre de la commune de Houari Boumediene de la wilaya de Guelma et d’autres groupements urbains secondaires relevant de cette même localité ont été lancés, a-t-on appris lundi du wali Kamel Abla.

Ces opérations, dont le taux d’avancement des travaux varient d’un projet à un autre, ont touché 10 quartiers au centre de la commune Houari Boumediène, située 25 km à l’Ouest de Guelma, ainsi que deux grands groupements d’habitations secondaires, à savoir les villages de Ain El Kherrouba et Ain Amara, a précisé sur place le wali lors d’une visite de travail et d’inspection qu’il a effectuée dans cette localité.

M. Abla a indiqué à l’APS que ces projets, chapeautés par la direction du logement, visent à assurer un saut qualitatif en matière de développement des conditions de vie des habitants et d’amélioration de l’image de cette commune qui regroupe plus de 12.000 âmes.

Il a également souligné que les actions entreprises, dans ce domaine, portent sur le goudronnage des routes et les trottoirs, l’aménagement des réseaux d’assainissement et d’éclairage public, ainsi que certains équipements de proximité.

Les travaux d’aménagement et d’amélioration urbaine, en cours dans cette localité, représentent seulement la partie inscrite au titre du programme de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ayant mobilisé une enveloppe financière estimée à 505 millions DA, a-t-il ajouté.

Le wali a indiqué, par ailleurs, que cette même commune a bénéficié d’autres montants financiers jugés «considérables» dans le cadre des plans communaux de développement (PCD) et des programmes sectoriels de développement (PSD) destinés à la concrétisation d’autres opérations.

Les taux d’avancement des projets d’aménagement et d’amélioration urbaine varient entre 30 et 60 % au centre de cette commune, devenue un chantier à ciel ouvert, a affirmé le chef de l’exécutif local qui prévoit l’achèvement total de ces travaux «avant la fin du premier semestre de l’année en cours».

De leur côté, les résidents de ces cités ont accueilli favorablement les actions d’aménagement en cours, dont une femme qui a exprimé sa grande joie concernant l’ouverture d’une route menant vers son lieu d’habitation.

«J’attendais depuis de nombreuses années le jour où un véhicule arrive à proximité de mon domicile», a-t-elle confié.