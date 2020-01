Plus de 5000 logements, en phase d’achèvement, au niveau du site immobilier de «Ain-Djerda», commune de Draa-Smar, à 4 km à l’ouest de Médéa, «seront livrés, dans leur intégralité, au courant du 1è semestre 2020 «, a déclaré, lundi, en début de soirée, le wali, en marge d’une visite d’inspection sur ce site.

Dans une déclaration à l’APS, le chef de l’exécutif, Abass Badaoui, a affirmé que «l’ensemble des projets d’habitat actuellement en cours de construction au sein du site de Ain-Djerda, totalisant pas moins de 5500 unités, dont 1300 logements location-vente, 2400 logements promotionnels aidés (LPA) et 1500 logements publics locatifs (LPL), seront livrés, au plus tard, fin avril prochain, suivant le calendrier de réception arrêté par les maitres d’œuvre de ces projets».

En prévision de la distribution de ce quota important de logements, qui devrait intervenir, selon le wali, dès l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur et la livraison des structures annexes, qui enregistrent un taux d’avancement «appréciable», les entreprises engagés sur le site ont été invitées à «accélérer la cadence» des travaux pour éviter un éventuel retard, notamment en cette période hivernale. Une cellule de suivi est installée en permanence au niveau de ce site pour veiller sur le respect des engagements pris par les entreprises de réalisation, mais également s’assurer de la qualité des travaux d’exécution et relever tout obstacle susceptible d’avoir un impact sur le calendrier de réalisation des projets implantés sur place, a -t-il fait observer. Selon ce même responsable, plusieurs structures annexes, incluses dans le cadre du plan d’aménagement de cette cité intégrée, sont «en phase d’achèvement» et devraient être «fonctionnelles, dans les tous prochains mois». Il a tenu à préciser, toutefois, que l’exploitation des infrastructures éducatives réalisées sur site, en l’occurrence six groupes scolaires et un lycée de 1000 places pédagogiques, «ne pourra intervenir qu’à partir de la prochaine rentrée scolaire, afin d’éviter toute perturbation dans la scolarité des enfants des bénéficiaires».