Le Secrétaire général du Croissant-Rouge Libyen (CRL), Marie Al-Dressi a salué, lundi à Alger, le soutien humanitaire de l'Algérie en solidarité avec le peuple libyen et la contribution qu'elle apporte au Croissant-Rouge Libyen.

S'exprimant en marge de la cérémonie de signature d'une convention de partenariat direct entre le CRL et le Croissant-Rouge Algérien (CRA), M. Al-Dressi a adressé ses vives remerciements à "l'Algérie, peuple et Gouvernement, à leur tête le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le grand soutien humanitaire témoigné au peuple libyen durant la crise qu'il traverse".

Se félicitant de l'attachement du CRA à travailler avec le CRL, conformément aux principes fondamentaux du Mouvement humanitaire international, il a souligné que le CRL était "l'instance habilitée à assurer la coordination locale et la communication internationale en vertu de la législation du parlement libyen".

Le Secrétaire général du CRL a souhaité, dans ce cadre, un renforcement des relations et une intensification d'échange et de visites avec le CRA.

Par ailleurs, M. Marie Al-Dressi a précisé que sa visite en Algérie "s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la coopération entre le CRA et son homologue libyen et l'échange des expériences en matière de gestion de situations d'urgence et de catastrophes naturelles".

Il a fait état, d'autre part, de la préparation, à la faveur de la convention conclue avec la partie algérienne, d'un atelier en Algérie, sur ‘L'impact des crises sur la situation humanitaire’, auquel prendront part les associations nationales des pays limitrophes et des associations nationales de pays du bassin méditerranéen".

Par ailleurs, le responsable libyen a fait savoir que son entretien avec la partie algérienne a porté sur la création d'un "réseau d'associations de Croissants rouges", regroupant l'Algérie, la Libye, l'Egypte, la Tunisie et le Maroc, ajoutant que "son annonce aura lieu prochainement et que la commission préparatoire s'attèle à l'élaboration du procès verbal à signer par toutes les parties".

Pour sa part, la présidente du CRA, Saida Benhabiles a affirmé que "la convention signée avec le Croissant-Rouge libyen (CRL) s'inscrit dans le cadre d'une action purement humanitaire loin de toute position politique ou orientation partisane et a pour objectif la préservation de la dignité du peuple libyen frère".

Dans le même cadre, elle a appelé l'ensemble des Croissants et Croix rouges à travers le monde à prendre des initiatives pareilles à traves la signature de conventions avec le CRL sans passer par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) ou le comité international du croix rouge (CICR)".

Par ailleurs, Mme Benhabiles a félicité le CRL pour son élection au Conseil de l'IFRC, ce qui lui permettra, a-t-elle dit, "de devenir la voix du mouvement humanitaire dans la région et le Monde arabe".

Pour rappel, le CRA a signé, ce lundi, une convention de partenariat avec son homologue libyen sans passer par les instances internationales. Cette convention est la première signée par le CRL avec une instance humanitaire à travers le monde.

Au terme de la cérémonie de signature, les présidents du CRA et du CLA ont donné le coup d'envoi de la deuxième caravane humanitaire au profit des libyen.

Sur instruction du Président de la République, l'Algérie avait décidé d'envoyer, début janvier, en Libye plus de 100 tonnes d'aides humanitaires "importantes et urgentes" constituées de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de tentes, de groupes électrogènes et autres.