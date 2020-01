Une quantité estimée à quinze (15) quintaux et 66 kilogrammes de kif traité a été saisie dimanche dans la wilaya de Naâma par des éléments de la Gendarmerie Nationale, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, le 12 janvier 2020, lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la localité de Hassi El-Mrir, commune de Sfissifa, wilaya de Naâma/2eRM, une grande quantité de kif traité s’élevant à quinze (15) quintaux et 66 kilogrammes", précise la même source.

"Dans un autre contexte, des éléments de la Gendarmerie Nationale "ont saisi à Batna et Oum El-Bouaghi/5eRM, cinq (5) fusils de chasse, une quantité de cartouches et 28,73 kilogrammes de substances chimiques servant dans la fabrication des cartouches", tandis qu"'un individu a été intercepté à bord d'un véhicule utilitaire chargé de 3990 paquets de cigarettes à Biskra/4eRM", conclut le MDN.