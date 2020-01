L'entraîneur Mohamed Aziz Derouaz domine largement ses pairs qui se sont succédé à la tête de la sélection algérienne de handball, en remportant cinq titres continentaux en phases finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) lors de la décennie dorée de la petite balle nationale.

En effet, l'ex-patron du Sept algérien avait, durant les années 1980 (1981-1989), permis à son pays de dominer de la tête et des épaules la handball continental et de s'adjuger cinq titres consécutifs, un record vieux de 20 ans, toujours en cours et qui sera difficile à égaler dans les années à venir.

Les deux autres titres (les 6e et 7e) remportés par les "Verts" l'ont été par Djaffar Belhocine (1996) et Réda Zeguili (2014), soit deux anciens élèves du mentor Derouaz, sacrés également du titre africain comme joueur.

Au total, 13 coachs, dont deux étrangers (le Roumain Mircea Costache et l'Allemand Irwin Kalderach), ont drivé le Sept algérien lors de sa participation en 22 phases finales de la compétition.

Ainsi, la plupart des anciens joueurs de l'ère Derouaz ont eu l'occasion de diriger la barre technique de la sélection algérienne, dont Kamel Akkab, Mohamed Maâchou, Djaffar Belhocine, Brahim Boudrali et Salah Bouchekriou qui a drivé l'équipe nationale en quatre CAN, mais aussi le Bahreïn et les Emirats arabes unis.

Le Français Alain Portes sera donc le 14e entraîneur qui va coacher les "Verts", à l'occasion de la 24e édition de la CAN en Tunisie (16-26 janvier 2020).



Liste des entraîneurs ayant drivé l'Algérie durant les CAN:



Edition Entraîneur Résultat

1976 - Mircea Costache 3e

1979 - Benbelkacem 3e

1981 - Aziz Derouaz Champion

1983 - Aziz Derouaz Champion

1985 - Aziz Derouaz Champion

1987 - Aziz Derouaz Champion

1989 - Aziz Derouaz Champion

1991 - Farouk Bouzerar 2e

1992 - Kamel Akkab 3e

1994 - Mohamed Maâchou 2e

1996 - Djaffar Belhocine Champion

1998 - Brahim Boudrali 2e

2000 - Salah Bouchekriou 2e

2002 - Brahim Boudrali 2e

2004 - Irwin Kalderach 4e

2006 - Djillali Mekki 5e

2008 - Kamel Akkab 3e

2010 - Salah Bouchekriou 3e

2012 - Salah Bouchekriou 2e

2014 - Réda Zeguili Champion

2016 - Salah Bouchekriou 4e

2018 - Sofiane Haïouani 6e

2020 - Alain Portes ----