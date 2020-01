Le stage hivernal que devait effectuer le MC Alger en Tunisie, en vue de la seconde partie de la saison, a été annulé, pour être remplacé par un autre programmé à l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration (ECHRA) d'Aïn Benian (Alger), a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dimanche soir sur sa page officielle Facebook.

Et pour cause, selon le directeur général sportif Fouad Sekhri «l'équipementier du club qui devait prendre en charge ce stage n'a donné aucun signe de vie, en faillant à ses engagements», dans une déclaration accordée à la télévision nationale, laissant entendre que le «Doyen» était en passe de résilier le contrat avec cet équipementier.

La direction du club a décidé dès lors de se contenter d'un stage de dix jours à Alger, à quelques jours du match en déplacement face au WA Boufarik (amateur), prévu le dimanche 26 janvier (14h00), en mise à jour des 16es de finale de la Coupe d'Algérie. D'autre part, le technicien français Franck Dumas, qui vient de résilier son contrat avec le CABB Arreridj, hésite à remplacer son compatriote Bernard Casoni.

Selon les dernières informations, l'ancien coach de la JS Kabylie serait également tenté par une expérience au CR Belouizdad.

En matière de recrutement hivernal, le MCA n'a pour le moment assuré aucune nouvelle recrue, alors que les spéculations vont bon train. En revanche, la direction a libéré les deux défenseurs centraux Farouk Chafaï et Ayoub Azzi, partis respectivement rejoindre le club saoudien de Damac FC et qatarien d'Umm Salal.

Deux libérations qui ont provoqué un différend entre Sekhri et le président du Conseil d'administration Achour Betrouni.

Le MCA qui reste sur une défaite à domicile face à l'ES Sétif (1-2), a raté l'occasion de décrocher le titre honorifique de champion d'hiver, revenu au CRB.