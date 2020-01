Environ 360 éléphants sont morts au Sri-Lanka en 2019, soit le nombre le plus élevé depuis l'indépendance du pays insulaire en 1948, ont indiqué dimanche des organisations de protection de l’environnement.

Le territoire des pachydermes régresse fortement en raison notamment de l’urbanisation galopante, la construction des voies ferrées et des routes et l’installation des lignes électriques, a fait savoir l’environnementaliste du Mouvement pour la réforme agraire et foncière, Sajeewa Chamikara. Environ 85% des décès d'éléphants en 2019 auraient été causés par des activités humaines, a-t-il dit, notant que les éléphants meurent souvent empoisonnés par des villageois, exaspérés par les attaques mortels et la destruction de leurs récoltes par ces mammifères. Les autorités ont promis de résoudre le conflit hommes-animaux en mettant des clôtures entre les réserves naturelles des éléphants et les zones rurales.

Cependant, les ONG de protection de l’environnement considèrent que le gouvernement devrait également s'attaquer au problème des mauvaises herbes qui contribuent à l’élimination des plantes essentielles pour la nourriture des éléphants.

La population d’éléphants dans le pays, estimée à 12.000 au début du 20è siècle, ne compte plus que 7.000 aujourd’hui, selon des statistiques officielles.