Le roi Abdallah II de Jordanie est attendu ces prochains jours à Bruxelles, Strasbourg et Paris pour des discussions sur les derniers développements au dans la région.

Pendant sa visite, le souverain jordanien compte aborder avec ses interlocuteurs européens la meilleure façon de «faire baisser la température» dans la région, en proie à des tensions entre Téhéran et Washington.

«Ce qui m'inquiète le plus, c'est la résurgence et la montée en puissance de l'EI au cours de l'année, pas seulement dans le sud-est syrien mais aussi dans l'ouest de l'Irak», a-t-il déclaré à France 24. «Cela va devenir un problème pour Baghdad, et nous devons être là pour aider les Irakiens à gérer cette menace pour nous tous, pas seulement pour la région mais aussi pour l'Europe et le monde entier», a-t-il dit.

«Jusqu'à présent, il semble que nous assistions à une désescalade. Nous espérons que cette tendance se poursuivra», souligne le roi Abdallah. «Ce qui se passera à Téhéran aura des conséquences pour Baghdad, Amman, Beyrouth, et pour le processus de paix israélo-palestinien», fait-il valoir, en espérant que «dans les prochains mois, nous pourrons trouver le ton juste pour la région, afin de faire baisser la température».