Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron ont discuté dimanche par téléphone de la situation en Libye et de la nécessité d'un cessez-le-feu dans ce pays, a déclaré le Kremlin dans un communiqué. «Dans le cadre des accords russo-turcs conclus le 8 janvier à Istanbul, l'importance de respecter le cessez-le-feu déclaré depuis le 12 janvier par les deux parties a été soulignée», indique le communiqué.

Au cours de la conversation, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de soutenir le règlement politique et diplomatique de la crise, ainsi que leur intention de contribuer de toutes les manières possibles au succès de la conférence internationale sur la Libye qui doit se tenir à Berlin. MM. Poutine et Macron ont également discuté du conflit en Ukraine et de la situation actuelle en Iran et en Syrie, selon le communiqué. Durant une conférence de presse donnée samedi après sa rencontre avec M. Poutine à Moscou, la chancelière allemande Angela Merkel a quant à elle appelé à un cessez-le-feu et à une reprise du processus de dialogue de Berlin. Mercredi, M. Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sont convenus d'une position commune sur la Libye, et ont appelé à un cessez-le-feu en Libye à partir du 12 janvier à minuit. La Libye a sombré dans la guerre civile depuis la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011.