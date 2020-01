Treize (13) personnes sont mortes et 30 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers le territoire national durant les dernières 48 heures, selon un bilan rendu public lundi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau des wilayas de Tlemcen avec 4 décès et 4 blessés et à Bordj Bou Arreridj avec 4 personnes décédées et une autre blessée, précise la même source.

Par ailleurs, les services de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de onze incendies urbains et divers aux niveaux des wilayas d'Alger, Blida ,Chlef, Mostaganem, Annaba, Ain Temouchent, Boumerdes, Djelfa, Tizi Ouzou, Skikda, Chlef, Tiaret et Ghardaia, ajoute la même source. Ces incendies ont fait plusieurs victimes, dont une personne brûlée au visage au niveau de la wilaya de Boumerdes, deux enfants présentant des difficultés respiratoires au niveau de la wilaya d’Alger, et 15 autres personnes en état de choc psychologique au niveau de la wilaya de Mostaganem.