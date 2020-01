Pas moins de 50 foyers situés au niveau des sites ruraux groupés de Sidi Nasr 1 et 2, relevant de la daïra de Boutheldja (wilaya d’El Tarf), ont été raccordés dimanche au réseau d’électricité.

La mise en service du réseau d'électricité qui a nécessité un investissement public de près de 8 millions de dinars, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Etat pour améliorer les conditions de vie des populations, a indiqué le wali, Benarar Harfouche. Le nombre de sites ruraux groupés bénéficiant actuellement de cette énergie au niveau de cette commune a atteint 428 sites, a-t-il affirmé dans ce contexte.

Tout en signalant que l’objectif d’atteindre un taux de 97% en matière de raccordement en énergie électrique avant la fin de l’exercice précédent a été atteint, le wali a insisté sur l’importance de poursuivre les efforts dans ce domaine pour permettre à toute la wilaya de disposer de cette précieuse énergie. Selon les services de la concession de distribution du gaz et électricité d’El Tarf, cette opération a été lancée en mars 2019 et sera suivie «incessamment» par le raccordement de 150 autres foyers dans la commune de Raml El Souk.

Le taux de raccordement au réseau de distribution du gaz naturel est estimé dans la wilaya d’ Tarf à 67%, a-t-on rappelé.

Le chef de l’exécutif a par ailleurs, donné le coup d’envoi des travaux de réalisation d’un réservoir semi enterré d'une capacité de 1.000 m3, au niveau de la localité de Sidi Belgacem (daïra d’El Tarf), destiné à assurer une alimentation régulière en eau potable des habitants de cette localité.

Il a également inauguré la 3ème semaine du patrimoine au niveau de la maison des jeunes «Ahmed Betchine» organisée à l'occasion du nouvel an Amazigh, Yennayer.