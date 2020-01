L’orthorexie, qu’est-ce que c’est ?

L'orthorexie est une maladie liée à un trouble du comportement alimentaire. Le terme vient du grec "orthos" qui signifie droit, correct, et de "orexis" qui veut dire appétit. Différente de l'anorexie ou la boulimie, l'orthorexie ne se traduit pas par le fait de consommer un volume et une quantité de nourriture inappropriés mais par une véritable obsession de la qualité de celle-ci. Pour l'orthorexique, manger de manière saine est une obligation de chaque instant. Une quête de perfection alimentaire qui peut s'avérer être, avec le temps, psychologiquement épuisant et source d'exclusion sociale.

Comment se traduit l’orthorexie au quotidien ?

Au quotidien, un orthorexique refuse d'intégrer à son alimentation, une quantité, même raisonnable, d'aliments dits «plaisirs». Cela peut aller, suivant les individus, du plat en sauce, aux bonbons, aux biscuits, en allant jusqu'aux fromages, à la viande, aux aliments non biologiques, etc… La moindre prise d'aliments définis comme n'étant pas sains provoque une violente culpabilité et une profonde angoisse.

Qui est touché par l’orthorexie ?

L'orthorexie toucherait en majorité des personnes adultes, avec une prévalence de femmes et de sportifs. Il est cependant difficile de connaître le profil précis des orthorexiques, la majorité de ces personnes ne se considérant pas malades et donc ne consultant pas. Chez les adolescents, notamment les adolescentes, ce trouble peut cacher une autre maladie de l'alimentation comme l'anorexie ou la boulimie

.À quoi est due l’orthorexie ?

Dans une société qui prône une alimentation saine, avec 5 fruits et légumes par jour, ni trop salée ou trop sucrée, etc., l'orthorexie peut être difficile à déceler. Elle est cependant liée, au-delà des messages sanitaires publics, à certaines fragilités psychologiques et touche principalement des personnes ayant un terrain propice, particulièrement un déficit d'estime de soi. Toutes les personnes désireuses de prendre soin de leur santé ne deviennent pas orthorexiques.

Savoir si l’on souffre d’orthorexie : le test de Bratman

Un test simple, mis au point par Steven Bratman, permet de diagnostiquer les personnes orthorexiques. Si vous répondez oui à toutes ces questions, pensez à consulter. Si vous répondez 4 ou 5 fois oui, il est important d'adopter une attitude plus souple vis à vis de votre alimentation :

- Passez-vous plus de 3 heures par jour à penser à votre régime alimentaire ?

- Planifiez-vous vos repas plusieurs jours à l'avance ?

- La valeur nutritionnelle de votre repas est-elle à vos yeux plus importante que le plaisir de le déguster ?

- La qualité de votre vie s'est-elle dégradée, alors que la qualité de votre nourriture s'est améliorée ?

- Êtes-vous récemment devenu plus exigeant(e) avec vous-même ?

- Votre amour-propre est-il renforcé par votre volonté de manger sain ?

- Avez-vous renoncé à des aliments que vous aimiez au profit d'aliments « sains » ?

- Votre régime alimentaire gêne-t-il vos sorties, vous éloignant de votre famille et de vos amis ?

- Éprouvez-vous un sentiment de culpabilité dès que vous vous écartez de votre régime ?

- Vous sentez-vous en paix avec vous-même et pensez-vous bien vous contrôler lorsque vous mangez sain ?

Comment soigner l’orthorexie ?

L’orthorexie est une maladie psychologique qui doit être traitée avec l’aide d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un psychothérapeute. N’hésitez pas à consulter si vous êtes susceptible de souffrir d’orthorexie.