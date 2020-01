Tennis / Championnats d'Afrique du nord U14 et U16 ''individuel'': La paire algérienne Kichou - Ghettas en demi-finale du double

Le duo algérien composé de Slimane Kichou et Mohamed Reda Ghettas, ont composté samedi soir leur billet pour les demi-finales du tableau double garçons ''U16'' des Championnats d'Afrique du nord des moins de 14 et moins de 16 ans (individuel) qui se disputent au Tennis club de Bachdjarah (Alger).

Kichou et Ghettas ont dominé en quart de final les Libyens Mohamed Meekaeil et Mohamed Elamami sur le score 6-1, 6-1 et devront affronter ce dimanche en demi-finale, les Tunisiens Majdi Benabdelwahi et Youcef Labbene, tête de série N1.

Chez la gent féminine, les Algériennes Amina Arnaout et Bouchra Mebarki se sont qualifiées pour les demi-finales du tableau des U16 filles, après leur succès face au duo composé de l'Algérienne Razane Khaled Khodja et l'Egyptienne Sherhana Aymen (6-3, 6-3). En demi-finale, les Algériennes affronteront les Tunisiennes Feriel Ben Hassen et Ghaida Jeribi, têtes de série N2.

Dans les tableaux du simple, les Algériens ont été éliminés dès les 2es et quart de finales. L'Algérie prend part à cette compétition avec 18 athlètes (8 garçons et 10 filles). Les épreuves individuelles se disputent du 10 au 13 janvier, alors que les épreuves par équipes sont programmées du 14 au 18 du même mois. Les tableaux de ce Championnat d'Afrique du nord sont dirigés par le juge-arbitre international Amine Amine Sahi, titulaire du «Green badge», alors que la direction du tournoi est assurée par Mohamed Bouchabou, directeur technique national à la FAT.