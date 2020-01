Là où les cadres de studios hollywoodiens mettaient des jours et des semaines pour décortiquer les données marketing d’une production cinématographique, des programmes d’IA sont sur le point de faire plus vite, mieux, avec une garantie de résultats pas encore totalement certifiée.

‘’Warner Bros. Va faire appel à l’IA pour savoir quels films produire’’ avance en titre d’un papier daté du 9 janvier, le site français cnetfrance.fr qui a appris que ce « studio hollywoodien aurait décidé de faire appel à un système d'intelligence artificielle pour analyser ses films potentiels et choisir ceux à mettre en développement. »

L’objectif étant de s’aider pour savoir quoi produire sur la base de l’étude de nombreuses données techniques et marketing qui demandaient un temps et des moyens importants, jusque-là. Le studio qui est parvenu à cartonner sur certaines productions, a néanmoins été confronté à des bides commerciaux, « dont Les Baronnes, Shaft et Godzilla II : Roi des Monstres », précise ce site qui a ajouté par ailleurs qu’à l’instar d’autres studios hollywoodiens, Waener Bros a requis une société spécialisé pour avoir cette technologie qui permet, écrit-il, « d’accomplir les tâches subalternes que les cadres doivent normalement faire, ainsi que le calcul des meilleurs paramètres pour les décisions de marketing et de distribution, notamment la date idéale pour la sortie du film.