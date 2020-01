La même source a expliqué que cette mosaïque avait été découverte par les membres de «l'Association communale pour la protection du patrimoine et la préservation de l'environnement et les ruines» lors des travaux de restauration de l'ancien palais de cette collectivité, soulignant que les autorités locales et la direction de la culture ont été informées sur le sujet. Selon le premier diagnostic effectué par les archéologues de la direction de la culture, cette antiquité est la mosaïque d'un monument funéraire datant du 4ème ou 5ème siècle après J.C (à la fin de la période romaine), a révélé la même source.

La mosaïque a été détruite par des inconnus samedi, quelques jours après sa découverte, a fait savoir la même source, «pour découvrir des trésors». Le ministère de la culture et le Centre national d'études et de recherches archéologiques ont été informés pour prendre les mesures nécessaires, a ajouté la même source.