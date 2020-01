Une vaste campagne de sensibilisation et de prévention des accidents de la circulation, de la drogue et des dangers liés au mauvais usage de l’internet a été lancée par la Direction de la sûreté de la wilaya d'El Tarf, a indiqué, samedi, le chargé de la communication de ce corps de sécurité.

Coïncidant avec la reprise des cours après les vacances d'hiver, la campagne a été animée par des cadres de la sûreté de wilaya, en étroite collaboration avec les services locaux de l’éducation, a ajouté le commissaire Mohamed Karim Labidi. Une multitude de conseils et recommandations visant à sensibiliser les scolarisés sur l'importance de respecter les règles de sécurité sur la route pour éviter d’éventuels accidents sont prodigués aux élèves, a soutenu la même source.

La campagne de sensibilisation de proximité qui se poursuivra durant tout le trimestre, permettra également de sensibiliser les élèves sur les dangers méconnus qui les guettent sur la toile et les conséquences désastreuses découlant de la mauvaise utilisation de cet outil moderne de communication, a-t-on signalé de même source.

Les animateurs de cette campagne d’information de proximité insistent, par ailleurs, sur l’importance de faire attention pour ne pas consommer de la drogue que des personnes sans scrupules proposent sous différentes formes aux plus jeunes notamment, qui une fois habitués, arrivent difficilement à s'en débarrasser, a ajouté le responsable.

Un circuit d'initiation à la conduite et à l'explication du code de la route est également prévu au profit des jeunes écoliers.