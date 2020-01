La circulation automobile au niveau du chemin reliant les régions de Laguermi et Thenia (sud de la wilaya d’El Bayadh) est rendue difficile par les chutes de neige enregistrées dans la nuit de vendredi à samedi, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Les agents de la Protection sont intervenus à partir de 2 heures 30 du matin au niveau de ces deux régions situées sur la RN 47 reliant les wilayas d’El-Bayadh et Laghouat pour apporter de l'aide à neuf véhicules en difficulté dont trois semi-remorques, cinq véhicules utilitaires et un bus de transport de voyageurs, a-t-on indiqué, ne déplorant fort heureusement aucune perte humaine.

Pour sa part, la direction des travaux publics a mobilisé des moyens humains et matériels dont des grues et des chasses neige sur le chemin, précité en utilisant du sel pour faire fondre la neige et faciliter le trafic routier en évitant des accidents de la circulation et des glissements.

Par conséquent, la circulation routière se rétablit progressivement sur le chemin reliant Laguermi à Thenia et autres voies notamment la RN 111 reliant El Bayadh à Tiaret, a-t-on fait savoir.