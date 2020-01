Un projet de 2.000 nouvelles places pédagogiques a été retenu pour le centre universitaire d’Aflou, 110 km au nord de Laghouat, au titre de l'extension de cet établissement universitaire , a-t-on appris de responsables de ce pôle scientifique.

Ce projet, dont les travaux de réalisation seront lancés durant le premier trimestre de cette année , devra porter la capacité d’accueil, actuellement de 1.000 places, à 3.000 places pédagogiques à la satisfaction d’un effectif estudiantin actuel de plus de 4.000 inscrits au niveau des instituts, des sciences humaines et sociales, des sciences économiques commerciales et des sciences de la gestion, des droits et sciences politiques et des langues et lettres, a indiqué le recteur , Dr. Abdelkrim Tahri, en marge de la session ordinaire de l’assemblée populaire de la wilaya (APW) de Laghouat.

Intervenant lors de cette session, le recteur a sollicité l’octroi d’un projet de réalisation d’une cité universitaire d’une capacité de 1.000 lits pour combler le déficit accusé en pareille structures et atténuer la surcharge sur l’unique cité d’une capacité de 500 lits. Le renforcement des logements de fonction, actuellement 30 unités, pour assurer la stabilité des 125 enseignants du centre d’Aflou, fait partie des préoccupations soulevées par le recteur lors de cette session.