Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, samedi à Alger, le ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération, Jean-Claude Gakosso, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, samedi 11 janvier, le ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération, Jean-Claude Gakosso qui lui a remis un message du président congolais en sa qualité de président du Comité de haut niveau de l’Union Africaine (UA) sur la Libye", indique la même source.

Ce message comporte "une invitation adressée au président de la République pour assister à la réunion que le Comité compte tenir le 25 janvier courant", précise le communiqué.

"L'audience a été l'occasion d'évaluer la situation en Libye, ce pays frère, et l'échange de vues sur les voies à même de mettre fin aux hostilités et aux ingérences étrangères et de dynamiser le processus des négociations entre les parties libyennes ainsi que le rôle de l'UA dans la relance du processus de paix dans ce pays frère, loin de toute ingérence étrangère", ajoute la même source.

"Les entretiens ont porté également sur les relations bilatérales excellentes entre les deux pays, tout en convenant de l'activation des mécanisme de concertation et de coordination en vue de les approfondir et d'élargir ses domaines au mieux des intérêts des deux peuples amis", conclut le communique de la Présidence.