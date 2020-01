Tout en présentant ses «excuses» après le drame, le chef de la diplomatie Mohammad Javad Zarif a déploré une «erreur humaine en des temps de crise causée par l'aventurisme américain (qui) a mené au désastre».

Le vol PS752 de la compagnie Ukraine Airlines International (UAI) s'est écrasé avant l'aube très vite après son décollage de Téhéran. Parmi les victimes figurent aussi des Afghans, des Britanniques, des Suédois et des Ukrainiens.

L'Iran a reconnu avoir abattu «par erreur» le Boeing 737, après avoir catégoriquement nié des accusations de plusieurs pays dont le Canada. «L'enquête des forces armées a conclu que de manière regrettable des missiles lancés par erreur ont provoqué le crash de l'avion ukrainien», a affirmé le président Hassan Rohani, parlant d'une «grande tragédie» et d'une «erreur impardonnable». Le guide suprême d'Iran Ali Khamenei a été prévenu vendredi qu'une erreur humaine était à l'origine de la catastrophe et a donné l'ordre que la vérité soit révélée, selon l'agence iranienne Fars.

Dans un communiqué, les forces armées ont expliqué que l'appareil avait été pris pour une «cible hostile». Le général de brigade Amirali Hajizadeh, a endossé la «responsabilité totale» du drame. Selon l'état-major, «le coupable» doit être traduit «immédiatement» en justice.

L'ambassadeur du Royaume-Uni en Iran brièvement arrêté

Les autorités iraniennes ont brièvement arrêté l'ambassadeur du Royaume-Uni à Téhéran samedi, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

«L'arrestation de notre ambassadeur à Téhéran sans fondement ou explication est une violation flagrante de la législation internationale», a déclaré M. Raab.

Selon le Daily Mail, l'ambassadeur a été arrêté pour avoir prétendument «incité» les manifestants à Téhéran qui exprimaient leur colère à l'égard des autorités après la catastrophe dont nombre de victimes étaient iraniennes. Il a été relâché environ une heure après, selon la même source. M. Raab a estimé que l'Iran devait choisir entre «sa marche vers un statut de paria» ou «prendre des mesures pour la désescalade et pour s'engager sur le chemin diplomatique» Le président iranien Hassan Rohani a admis samedi, après trois jours de dénégations, que l'avion ukrainien avait été abattu par erreur par un tir de missile de la défense antiaérienne iranienne. Les Etats-Unis ont de leur côté appelé l'Iran à s'excuser pour l'arrestation de l'ambassadeur britannique. Téhéran n'a pas encore réagi à cette information. La police iranienne a dispersé samedi des étudiants qui se sont rassemblés à la mémoire des victimes à bord du Boeing ukrainien, selon l'agence de presse iranienne Fars.

L'agence européenne de la sécurité aérienne recommande d'éviter l'Iran«jusqu'à nouvel ordre»

L'Agence européenne de la sécurité aérienne a recommandé samedi aux compagnies aériennes européennes d'éviter de survoler l'Iran «jusqu'à nouvel ordre», à la suite du crash d'un Boeing ukrainien abattu par erreur, qui a fait 176 morts mercredi près de Téhéran.

«En se fondant sur toutes les informations disponibles, la recommandation dans les conditions de sécurité actuelles est que le survol de l'Iran à toute altitude devrait être évité jusqu'à nouvel ordre, par mesure de précaution», a déclaré l'agence européenne (AESA) dans un communiqué. L'agence a précisé que la consigne concernant l'Irak voisin n'avait pas changé et était d'en éviter le survol. Après plusieurs jours de déni, les autorités iraniennes ont admis samedi que leur défense antiaérienne avait abattu par erreur l'avion de ligne ukrainien, dans un contexte de grande tension régionale. «C'est une situation très évolutive et une nouvelle évaluation sera faite avec la Commission européenne et les Etats membres de l'Union européenne au début de la semaine prochaine», a ajouté l'AESA. De nombreuses compagnies aériennes, dont Air France et Lufthansa, avaient annoncé dès mercredi des mesures de précaution concernant leurs vols au Moyen-Orient, et notamment la suspension de leur survol des espaces aériens iranien et irakien après des frappes iraniennes contre des bases dans ce pays, et le crash du Boeing ukrainien près de Téhéran.