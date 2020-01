Tous les voyageurs sur le réseau Algérie-France ont été transportés «normalement» ce jeudi, en dépit d'un abattement de 20% sur les vols prévus, en raison de la grève des contrôleurs aériens français, a indiqué jeudi le porte-parole d'Air Algérie, Amine Andaloussi.

«Tous les voyageurs devant se rendre en France depuis l'Algérie ont pu rejoindre leur destination et vice-versa, malgré la grève des contrôleurs aériens français qui nous a contraint de réduire de 20% le programme de vols pour cette journée», a expliqué M. Andaloussi dans une déclaration à l'APS.

Un total de 34 vols ont été effectués depuis Algérie vers la France et 37

vols ont été opérés depuis la France vers Algérie ce jeudi, a précisé le responsable, ajoutant que «des perturbations» ont été enregistrées mais «aucune annulation de voyage n'est survenue».

Outre l'abattement de 20% sur les vols, les «perturbations» concernent la ponctualité, souligne M. Andaloussi, car «des retards de 30 à 45 minutes ont été observés, sauf deux vols, Alger-Lyon et Annaba-Toulouse ont connu un retard de 4h». Selon le même responsable, ces retards «étaient liés à l'autorisation de décollage que les appareils devaient avoir des services concernés en France». Le porte parole d'Air Algérie a signalé, par ailleurs, que la cellule de suivi, mise en place au niveau d'Air Algérie dès l'annonce du préavis de grève, a été mobilisée depuis 5h du matin pour assurer «le bon déroulement du programme spécial établit par Air Algérie pour gérer cette journée». Il a également expliqué qu'Air Algérie a «procédé à la réduction des vols, mais a hissé ses capacités sur les vols maintenus avec l'augmentation de nombre de sièges pour pouvoir transportés tous les voyageurs». A rappeler que la direction générale de l'aviation civile française avait demandé à toutes les compagnies aériennes desservant la France de réduire de 20% leur programme de vols pour la journée du 9 janvier 2020, en raison de l'appel à une grève des contrôleurs aériens lancé par le syndicat français USAC/CGT dans le cadre de la mobilisation nationale de la fonction publique contre le projet de reforme des retraites en France.